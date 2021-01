Andersen Global erweitert Präsenz in Afrika durch Kooperation mit Kanzlei im Kongo

Andersen Global baut seine Präsenz in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Rechtsberatungskanzlei Africa Tax & Legal Services (ATLS) weiter aus.

Die Kanzlei mit Sitz in Pointe-Noire ist international als eine der führenden Kanzleien im Kongo angesehen. Unter der Leitung des geschäftsführenden Teilhabers Eric Tasi Ndjodo bietet das aus zehn Fachleuten bestehende Team eine breite Palette von Lösungen in den Bereichen Steuern, Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Personalwesen an und betreut Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie IT, Energie sowie Erdöl und Erdgas.