Verlässlichkeit und Compliance der COVID-19-Impfstoff-Logistikkette

In den nächsten Monaten müssen Milliarden von Dosen der COVID-19-Impfstoffe schnell und sicher Menschen in der ganzen Welt verabreicht werden. Die Komplexität der Kühlkettenbedingungen, die Rechtzeitigkeit der Bereitstellung und die Notwendigkeit, die Gefahr des Auftretens von Abweichungen zu mindern, stellen entscheidende Herausforderungen einer erfolgreichen Massenimpfung dar.

V-TRACE ist eine integrierte Lösung zur Nachverfolgung (Track & Trace) von COVID-19-Impfstoffen, die mithilfe von Kontrollen und Inspektionen entlang der gesamten Lieferkette zur Risikominimierung beiträgt. V-TRACE bietet dank der lokalen Präsenz von Inspektoren im Feld eine weltweite Kontrolle der Lieferkette.

Didier Michaud-Daniel, CEO, Bureau Veritas, kommentierte:

„Für alle Regierungen und private Institutionen hat die Gewährleistung der Sicherheit der Impfstoffdosen oberste Priorität. Das bedeutet, dass die Impfstoffe entlang der Lieferkette verfolgt werden müssen. Die Erfahrung von Bureau Veritas mit unabhängigen Inspektionen zur Kontrolle von Beständen sowie Lager- und Logistikbedingungen ergänzt die Fähigkeit von OPTEL, Rückverfolgbarkeitsinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Mit unserem gebündelten Know-how können wir eine Lösung zur Kontrolle und Risikominimierung über die gesamte Logistikkette hinweg bereitstellen. Bureau Veritas, das im Laufe von fast 200 Jahren sein Know-how in der Bildung von Vertrauen zwischen Unternehmen, Regierungen und der Gesamtgesellschaft aufgebaut hat, blickt mit Stolz auf die Zusammenarbeit mit OPTEL, die zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Menschen in der ganzen Welt beitragen soll.”