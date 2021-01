Morphosys beruft neuen Vorstand

Bei Morphosys gibt es einen neuen Finanzvorstand. Sung Lee ist auf den Posten berufen worden. Er tritt sein Amt am 2. Februar an. Lee folgt auf Jens Holstein, der die Gesellschaft im Dezember verlassen hat.Marc Cluzel, Aufsichtsratsvorsitzender von MorphoSys, lobt den neuen CFO: „Sung Lee bringt langjährige Erfahrung in den Vorstand ein und verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Expansion von Unternehmen und ...