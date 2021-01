Argentiniens Präsident Fernández verurteilt Krawalle im US-Kapitol

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Der argentinische Präsident Alberto Fernández hat sich bestürzt über die Unruhen rund um das Kapitol in Washington zeigt. "Wir verurteilen die schweren Gewalttaten und den Angriff auf das Kapitol in Washington", schrieb der linksgerichtete Staatschef am Mittwoch auf Twitter. "Wir vertrauen darauf, dass es einen friedlichen Machtwechsel gibt, der den Willen des Volkes anerkennt, und unterstützen den gewählten Präsidenten Joe Biden."

Zuvor hatten in der US-Hauptstadt zahlreiche Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt und waren in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Die Abgeordneten von Repräsentantenhaus und Senat waren gerade dabei, Bidens Wahlsieg vom November offiziell zu bestätigen. Die Parlamentarier mussten ihre Sitzungen unterbrechen. Die Bürgermeisterin von Washington ordnete wegen der gewaltsamen Ausschreitungen eine Ausgangssperre an./dde/DP/zb