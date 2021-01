Winhealth Pharma und TWiB gehen strategische Lizenzpartnerschaft für AC-203 ein

SHANGHAI und TAIPEI, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Hongkonger Winhealth Pharma Group (Winhealth Pharma) und TWi Biotechnology, Inc. (TWiB) mit Sitz in Taiwan, gaben eine strategische Partnerschaft bekannt, die Winhealth Pharma das exklusive Recht zur Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffs AC-203 für seltene Krankheiten auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macao für Indikationen wie hereditäre Epidermolysis bullosa (EB), bullöses Pemphigoid und andere Hauterkrankungen gewährt.

Die Prävalenz von EB in den Vereinigten Staaten beträgt etwa 10,65 pro Million, so dass die Zahl der Patienten in China auf 15.000 geschätzt werden kann. Erbliche Epidermolysis bullosa (EB) ist eine Gruppe seltener erblicher Hauterkrankungen. Durch genetische Mutationen wird die Haut extrem fragil, ähnlich eines Schmetterlingsflügels. Ein leichter Stoß oder Reibung produzieren Blasen oder blutige Bläschen, die ein Trauma und eine Geschwürbildung verursachen können. Auch andere Schleimhäute des Körpers können betroffen sein. Weltweit gibt es keine wirksame Behandlung für EB. EB ist in der ersten nationalen Liste von 121 seltenen Krankheiten in China gelistet.