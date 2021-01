MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Politiker während der Pandemie:

"Politiker sind eben auch nicht anders als andere Bürger. Vor einem Jahr, als das Virus übers Land kam, erfüllte auch sie nicht nur ein Schock, sondern zugleich ein großes Gemeinschaftsgefühl. Inzwischen haben Zermürbung, Stress sowie schlechte Laune übernommen - und akut kommt hinzu, was wirklich jeder kennt: die Sorge um den eigenen Job. Sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl stehen in diesem Jahr an. Lange Zeit haben die Akteure im Politikbetrieb authentisch versichert, so sehr mit der Pandemie beschäftigt zu sein, dass sie an Wahlkampf gar nicht dächten - zu einer Zeit, zu der sie normalerweise an nichts anderes mehr denken. Nun jedoch beginnen die bekannten Manöver."/yyzz/DP/nas