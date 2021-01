07.01.2021 / 07:00



Medienmitteilung



SoftwareONE übernimmt Intelligence Partner, ein führendes spanisches Unternehmen für Google Cloud Services



Stans, Schweiz, 7. Januar 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute die Übernahme von Intelligence Partner bekannt, einem führenden Unternehmen für Google-Cloud-Services, das den spanischen, brasilianischen und nahöstlichen Markt bedient. Mit der Übernahme erweitert SoftwareONE seine Google-Cloud-Kapazitäten erheblich und kann somit Kunden mit Multi-Cloud-Strategien in Europa und darüber hinaus noch besser bedienen.

Intelligence Partner ( www.intelligencepartner.com) mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, bietet das komplette Portfolio an Google-Cloud-Produkten sowie die dazugehörigen Beratungs-, Migrations- und Managed Services an. Das Unternehmen ist ein Google Cloud Premier Partner mit tiefgreifender Expertise in Google Workspace (ehemals G Suite), Google Maps, Google Cloud Platform und Cloud Analytics sowie CRM. Darüber hinaus ist Intelligence Partner Partner von Salesforce, Sugar CRM, Tableau und Task4Work. Mit rund 80 hochqualifizierten und zertifizierten Mitarbeitern betreut Intelligence Partner mehr als 600 Kunden in Europa, Brasilien und dem Nahen Osten. Im Jahr 2019 verzeichnete das Unternehmen einen Bruttogewinn von rund 6,0 Millionen CHF.



"Unternehmen wollen die beste Lösung für ihre geschäftlichen und digitalen Transformationsanforderungen wählen. Mit der Übernahme von Intelligence Partner bieten wir unseren Kunden das Potenzial der Google-Produktpalette, insbesondere der Google Cloud Platform. Darüber hinaus wird das starke Team von Google-Spezialisten die Grundlage für eine zukünftige globale Google-Praxis bilden, so dass Kunden weltweit die gesamte Google-Suite von einem vertrauenswürdigen Partner wie SoftwareONE nutzen können", sagt Dieter Schlosser, CEO von SoftwareONE.