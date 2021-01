True Leaf Brands Inc. kündigt Privatplatzierung und Abschluss eines Beratervertrags an

6. Januar 2021, Vernon (BC). True Leaf Brands Inc. („True Leaf“ oder das „Unternehmen“)(CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFD) (FWB: TLAA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchzuführen, um damit einen Bruttoerlös von nicht weniger als 150.000 CAD und maximal 1,0 Million CAD zu erzielen (die „Privatplatzierung“). Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung wird das Unternehmen mindestens 416.667 Stammaktien und maximal 2.777.778 Stammaktien zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie zum Verkauf anbieten. Die Privatplatzierung wird möglicherweise in einer oder mehrerer Tranchen bis spätestens 31. Januar 2021 abgeschlossen.

Das Unternehmen geht derzeit nicht davon aus, dass nahestehende Parteien im Rahmen der Privatplatzierung Aktien zeichnen werden. Demgemäß stellt die Privatplatzierung keine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar, die in die Statuten der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) aufgenommen wurde.

Die Privatplatzierung wird unter Inanspruchnahme bestimmter Prospektausnahmen durchgeführt. Das Unternehmen muss in Verbindung mit der Privatplatzierung möglicherweise Vermittlungsgebühren (Finder’s Fees) in Höhe von bis zu 10 % des Bruttoerlöses zahlen, der von berechtigten Vermittlern aufgebracht wurde. Die Vermittlungsgebühren können in Barmitteln oder Stammaktien beglichen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden und werden mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE.

Darüber hinaus hat True Leaf einen ersten Beratervertrag (der „Vertrag“) mit 420 Consulting Ltd. für bislang durchgeführte Arbeiten und laufende Arbeiten unterzeichnet, die im Januar 2021 oder dem ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden sollen (die „Dienstleistungen“). Gemäß den Vertragsbedingungen hat das Unternehmen vereinbart, für die erbrachten Dienstleistungen 222.222 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,36 CAD pro Aktie zu begeben. Die im Rahmen des Vertrags begebenen Stammaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.