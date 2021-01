RedHill Biopharma erhält von der amerikanischen Zulassungsbehörde (FDA) den Fast-Track-Status für RHB-204 bei einer Erkrankung mit NTM

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, NC, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder „das Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass RHB-204 von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (U.S. Food and Drug Administration, FDA) den Fast-Track-Status für die Entwicklung als oral verabreichte Erstlinien-Monotherapie bei einer pulmonalen Erkrankung mit NTM (nicht-tuberkulöse Mykobakterien) erhalten hat. Diese wird durch den Mycobacterium-avium-Komplex (MAC) verursacht und gilt als eine seltene Erkrankung, für die es derzeit keine von der FDA zugelassene Erstlinientherapie gibt.