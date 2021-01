BARCLAYS belässt SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die Ziele des Softwarekonzerns für das Kerngeschäft und die Cloudsparte hätten noch Luft nach oben, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und hob seine Schätzungen an. Die Sorgen vieler Anleger infolge des Strategieupdates im Herbst erschienen übertrieben./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.