Trotz der dramatischen Ereignisse im Kapitol in Washington bleiben die Aktienmärkte vorerst recht entspannt und fokussieren sich weiter auf den Sieg der US-Demokraten mit Rallys vor allem bei Finanz-Aktien und Industrie-Werten. Aber eines haben die Ereignisse doch gezeigt: die USA sind tief gespalten, die Bilder gestern erinnerten an eine Bananenrepublik (so auch die Aussage des US-Republikaners Marco Rubio) und zeigen den Abstieg der Supermacht. Diese innere Spaltung aber wird andauern, womit die USA in eine der tiefsten und gefährlichsten Krisen ihrer Geschichte steuern. Und das hat eben auch Auswirkungen auf den Finanz-Standort USA. Die Aktienmärkte jedoch weiter unbeirrt, der Dax dürfte heute die 14.000er-Marke knacken..

Das Video "Bananenrepublik USA - kein Problem?" sehen Sie hier..