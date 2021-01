Monatliche Dividendenzahlung gewünscht? Diese zwei Aktien können sie liefern!

Aber ganz von allein funktioniert so etwas natürlich nicht. Als Erstes muss selbstverständlich ein gewisses Kapital angespart werden, bevor man auch in dieser Hinsicht richtig durchstarten kann. Ist das dann geschafft, werden von diesen Investoren gezielt Aktien von Unternehmen erworben, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen. Denn genau dadurch wird es letztendlich möglich, einen passiven Geldstrom zu generieren.

Dieser kann selbstverständlich umso schneller fließen, je öfter die entsprechenden Konzerne ihre Dividende an die Aktionäre auszahlen. Auch wenn es nicht ganz so verbreitet erscheint, gibt es hierbei sogar Aktiengesellschaften, die ihre Ausschüttung monatlich an die Anteilseigner überweisen. Zwei von ihnen wollen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz anschauen.

Main Street Capital

Kommen wir als Erstes zur US-amerikanischen Firma Main Street Capital Corporation (WKN: A0X8Y3). Hierbei handelt es sich um ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1997 gegründet wurde. Es ist darauf spezialisiert, Fremd- und Eigenkapital für kleinere und mittlere Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Schauen wir uns also einmal an, was der Konzern in Sachen Dividende zu bieten hat. Im vergangenen Jahr ist von Januar bis Dezember jeweils zur Mitte eines jeden Monats eine Gewinnbeteiligung von 0,205 US-Dollar je Aktie an die Investoren gezahlt worden. Es sind also 2020 insgesamt 2,46 US-Dollar Dividende je Anteilsschein an die Aktionäre geflossen.

Für die ersten drei Monate des aktuellen Jahres ist bereits weiterhin eine monatliche Ausschüttung von 0,205 US-Dollar pro Aktie angekündigt worden. Vor zehn Jahren betrug die jährliche Ausschüttung allerdings noch 1,50 US-Dollar je Aktie. Wir können für diesen Zeitraum also eine Erhöhung der Dividende um insgesamt 64 % erkennen.

Seitdem das Unternehmen im Oktober 2007 an die Börse gebracht wurde, hat sich die Aktie von Main Street Capital mit Unterbrechungen langsam nach oben bewegt. Am 13.02.2020 markierte sie mit einem Kurs von 45,00 US-Dollar ihren bisherigen absoluten Höchststand. Danach ging es allerdings im Zuge der Coronapanik im März 2020 bis auf 15,74 US-Dollar (23.03.2020) nach unten. Aktuell werden die Papiere in New York mit 31,60 US-Dollar (05.01.2021) allerdings schon wieder etwas mehr als doppelt so hoch gehandelt.