Morgenticker (07.01.2021)

- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher. Der S&P 500 gewann 0,57%, der Dow Jones legte 1,44% zu und der Russell 2000 stieg um 3,98%. Die Nasdaq hinkte hinterher und schloss 0,61% tiefer.

- Die Aktien in Asien bewegen sich ebenfalls nach oben. Der S&P/ASX 200 und der Nikkei stiegen um 1,6%, während der Kospi um 2,5% zulegte. Die Indizes aus China wurden gemischt gehandelt.

- Der DE30-Future deutet auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.

- Die Bestätigung der US-Wahlen wurde gestern unterbrochen, nachdem Trump-Anhänger in das Kapitol eingedrungen waren. Die Ordnung wurde wiederhergestellt und die Debatten wurden wieder aufgenommen.

- Der Nationale Sicherheitsberater der USA O'Brien sowie sein Stellvertreter Pottinger erwägen ihren Rücktritt, nachdem Trump die gewalttätigen Proteste nicht verurteilt hat.

- Einige Gesetzgeber bereiten erneut ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vor. Medien berichteten, dass Kabinettsmitglieder die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes erwägen (Amtsenthebung des Präsidenten wegen Krankheit oder Unfähigkeit zur Ausübung des Amtes).

- Twitter und Facebook sperrten Trumps Social-Media-Konten.

- Die Demokraten gewannen beide Sitze in der Senats-Stichwahl in Georgia.

- Die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls erwies sich als ein Nicht-Ereignis und signalisierte keine kurzfristigen Änderungen in der Geldpolitik.

- Es wird erwartet, dass Japan heute in Tokio den Ausnahmezustand ausruft.

- Bitcoin sprang in der Nacht über 37.000 Dollar. Die Kapitalisierung der Kryptowährungsmärkte überstieg 1 Billion Dollar.

- WTI stieg über 51 Dollar pro Barrel. Die Edelmetalle legten zu.

Der USD und der CAD sind die am besten abschneidenden Hauptwährungen, während der AUD und der JPY am meisten zurückbleiben.

Ein Rekord von 781 Tsd. neuen Coronavirus-Fällen wurde gestern gemeldet. Quelle: Worldometers, XTB



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.