Anlegerverlag ITM Power: Jetzt zuschlagen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.01.2021, 08:48 | 38 | 0 | 0 07.01.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen können momentan mehr als zufrieden mit der aktuellen Situation an der Börse sein. Derzeit performt die Aktie so gut wie noch nie und stellt täglich neue Bestwerte auf. Hier steckt noch ordentlich Potenzial drin. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie ITM Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Zum Ende des gestrigen Tages stieg die Aktie um mehr als 4 Prozent und 0,24 Euro und verzeichnete letztendlich einen Aktienkurs von 6,08 Euro. Dies ist der zweitbeste Wert aller Zeiten. Zuletzt ist die Aktie innerhalb von einer Woche mehr als 10 Prozent gestiegen und es scheint kein Limit zu geben! Ein Grund für die ausgezeichnete Situation könnte das Bestreben Kaliforniens sein, mehr als 200 Wasserstoff-Tankstellen in dem US-Bundesstaat zu errichten. Hierbei soll ITM Power maßgeblich beteiligt sein, wodurch eine Vielzahl an Aufträgen an Land gezogen werden könnte. Die Zukunft dürfte gesichert sein! Fazit: ITM Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Wird die Aktie auch im neuen Jahr zu den gefragtesten zählen? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen



