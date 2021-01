Anlegerverlag Nel ASA performt so gut wie noch nie! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.01.2021, 08:48 | 66 | 0 | 0 07.01.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers können sich aktuell über die wohl beste Zeit an der Börse freuen, seitdem Nel ASA dort vertreten ist. Das Niveau der Aktien liegt durchweg auf einem sehr guten Niveau und der Kurs steigt regelmäßig weiter! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sind weiterhin gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Nel ASA große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Gestern musste der Kurs zwar einen minimalen Rückgang hinnehmen, dennoch ist der Aktienkurs mehr als gut. Zum Ende des gestrigen Tages lag dieser bei 2,88 Euro und damit knapp ein Prozent unter dem Wert vom Vortag. Zuletzt konnte die Aktie innerhalb von einer Woche knapp 10 Prozent steigen. Ein Grund für den aktuellen Höhenflug könnte die geplante Errichtung einer Wasserstoff-Produktionsanlage in Spanien sein. Die Anlage soll bis Ende 2023 fertiggestellt werden. Ebenso sorgt die Bestellung einen US-Industriekunden über 2,7 Millionen US-Dollar für einen enormen Schub! Fazit: Nel ASA ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Wird die Aktie auch im neuen Jahr zu den gefragtesten zählen? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer