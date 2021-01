Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SeaBird Exploration Plc Notice of new trading venue 7 January 2021, Limassol, Cyprus SeaBird Exploration Plc has received notice that its shares are now trading on Tradegate Exchange GmbH. For further queries contact: Erik von KroghCFOMob: +47 930 38 075