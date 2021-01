Basileas Partner Asahi Kasei Pharma schliesst Patientenrekrutierung in Phase-3-Studie mit Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) in Japan ab

Basel, 07. Januar 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass die Patientenrekrutierung in der Phase-3-Studie mit dem Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba), die in Japan von Basileas Partner Asahi Kasei Pharma Corporation (Asahi Kasei Pharma) durchgeführt wird, abgeschlossen ist. Insgesamt wurden 103 Patienten in die Studie aufgenommen, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Isavuconazol bei erwachsenen japanischen Patienten untersucht wird, die an tiefsitzenden Mykosen leiden, einschliesslich invasiver Aspergillose und Mukormykose.1

David Veitch, Basileas Chief Executive Officer, sagte: „Der Abschluss der Patientenrekrutierung in der Phase-3-Studie ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Cresemba in Japan, wo wir eine der grössten Marktchancen für das Medikament sehen. Unser Partner Asahi Kasei Pharma erwartet die Studienergebnisse in der zweiten Jahreshälfte 2021. Dies wird der nächste wichtige Meilenstein sein, Cresemba potenziell für Patienten in Japan verfügbar zu machen.“