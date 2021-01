Foto: finanzbusiness Ehemaliger Sal. Oppenheim-Manager Marco Hauschildt hat nun auch der Deutschen Bank den Rücken gekehrt Nachrichtenquelle: Finanz Business 19 | 0 | 0 07.01.2021, 08:13 | Zuletzt war der Banker Leiter des German Desk in der New Yorker Niederlassung des Instituts. Sein Abgang hängt offenbar mit einer Umstrukturierung zusammen. FinanzBusiness hatte Einsicht in ein internes Memo.

