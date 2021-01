Raiffeisen KAG: Christiane Flehberger übernimmt Bereich Institutionelles Geschäft Gastautor: Simon Weiler | 07.01.2021, 10:11 | 65 | 0 | 0 07.01.2021, 10:11 | Mit 1. Jänner 2021 hat Christiane Flehberger die Leitung des Institutionellen Geschäfts der Raiffeisen KAG von A. Michael Spiss übernommen, der dem Unternehmen weiterhin in beratender Tätigkeit als „Financial Advisor“ zur Verfügung stehen und mit 31. Dezember 2021 – nach 32 Jahren in der Raiffeisen Bankengruppe – in den Ruhestand treten wird. Flehberger ist bereits seit 2011 in der Raiffeisen Bankengruppe und seit 2015 im institutionellen Kundengeschäft der Raiffeisen KAG tätig. Ab 2017 führte sie den Bereich Institutionelle Kunden & Sektorkunden und leitete darüber hinaus das Großkunden-Geschäft in den Märkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Frankreich. Als Gesamtverantwortliche für das institutionelle Business wird sie für beide genannten Bereiche weiterhin zuständig bleiben. „Wir freuen uns, dass wir diese für unser Unternehmen so bedeutungsvolle Position mit Christiane Flehberger intern besetzen konnten. Dadurch stellen wir die im Veranlagungsgeschäft so wichtige Betreuungskontinuität sicher. Wir sind überzeugt, dass wir damit auch eine gute Ausgangsbasis für eine prosperierende Entwicklung des institutionellen Geschäfts legen“, ist Rainer Schnabl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Raiffeisen KAG, überzeugt. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



