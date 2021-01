Aufgrund der deutlichen Nachfrage-Steigerung der Cyber Security Plattform Pentera erweitert PcySys seine lokalen Präsenzen in Deutschland, Frankreich, Italien, den nordischen Ländern und Iberia

LONDON, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Pcysys, das Unternehmen für automatisierte Penetrationstests, hat seine Expansion auf dem europäischen Markt mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Iberien und den nordischen Ländern fortgesetzt. Diese Erweiterung soll die wachsende Nachfrage nach einer kontinuierlichen Sicherheitsvalidierungslösung unterstützen und decken.

Pcysys gab kürzlich den Abschluss der Series-B-Finanzierungsrunde im Wert von 25 Millionen US-Dollar bekannt. Neben den bereits bestehenden Investoren The Blackstone Group und Awz Ventures beteiligte sich das in den USA ansässigen Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen Insight Partners an der aktuellen Runde. Somit konnte das Unternehmen, welches die revolutionäre Plattform für automatisierte Penetrationstests Pentera entwickelt hat, bisher rund 40 Millionen US-Dollar an Risikokapital einsammeln