Nur sieben Prozent wechseln die gesetzliche Krankenkasse - Beiträge steigen deutlich

München (ots) -



- Von den Beitragserhöhungen sind 48 Millionen gesetzlich Versicherte betroffen

- Wechsel spart Beschäftigten und Unternehmen zusammen bis zu 876 Euro im Jahr

- Bei Beitragserhöhungen Sonderkündigungsrecht bis 31. Januar 2021



Die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherungen sind stark gestiegen und

trotzdem ist die Wechselbereitschaft der Deutschen gering. In einer

repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24 gaben lediglich sieben

Prozent der Befragten an, in letzter Zeit ihre gesetzliche Krankenkasse

gewechselt zu haben oder dies in naher Zukunft tun zu wollen.1)







2021 angehoben. Hinzu kommen Beitragserhöhungen bei neun Krankenkassen, die nur

für Angestellte bestimmter Unternehmen wählbar sind. Von den insgesamt rund 73

Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland sind über 48 Millionen von

Mehrkosten betroffen. Durch die Beitragserhöhungen zahlen Verbraucher*innen bei

allgemein zugänglichen Kassen bis zu 232 Euro mehr pro Jahr.2)



59 Krankenkassen halten ihren individuellen Zusatzbeitrag konstant. Nur zwei

Kassen senkten ihren Beitrag, diese hatten allerdings zuvor schon

vergleichsweise hohe Zusatzbeiträge. In zwei weiteren Fällen profitieren

Versicherte von einem niedrigeren Zusatzbeitrag durch Kassenfusionen.



Hier geht es zur aktuellen Übersicht über die Zusatzbeiträge 2021 (https://www.c

heck24.de/gesetzliche-krankenversicherung/erhoehung-zusatzbeitraege/)



Wechsel spart Beschäftigten und Unternehmen zusammen bis zu 876 Euro im Jahr



Durch die individuellen Beitragserhöhungen der Krankenkassen steigt 2021 der

durchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent. Ein

Wechsel der Kasse lohnt sich somit: Versicherte, die bisher bei der teuersten

allgemein zugänglichen Krankenkasse mit 1,9 Prozent Zusatzbeitrag versichert

sind und zur günstigsten Alternative mit 0,39 Prozent wechseln, sparen je nach

Einkommen bis zu 438 Euro pro Jahr, der gleiche Sparbetrag entfällt auf die

Unternehmen.



"Da der Zusatzbeitrag paritätisch durch Beschäftigte und Unternehmen getragen

wird, profitieren von einem Wechsel nicht nur die Versicherten", sagt Dr.

Christine Prauschke, Geschäftsführerin gesetzliche Krankenversicherung bei

CHECK24. "Auch für die Unternehmen ist dies gerade während der anhaltenden

Corona-Krise eine hilfreiche Entlastung."



Seit Januar 2021 viele Erleichterungen für Versicherte beim Krankenkassenwechsel



Seit dem 1. Januar 2021 ist der Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse für

Versicherte noch einfacher. Krankenkassenmitglieder müssen nun nicht mehr bei

ihrer bisherigen Kasse kündigen und eine Kündigungsbestätigung anfordern, Seite 2 ► Seite 1 von 3



31 der allgemein zugänglichen Kassen haben ihren Zusatzbeitrag zum 1. Januar2021 angehoben. Hinzu kommen Beitragserhöhungen bei neun Krankenkassen, die nurfür Angestellte bestimmter Unternehmen wählbar sind. Von den insgesamt rund 73Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland sind über 48 Millionen vonMehrkosten betroffen. Durch die Beitragserhöhungen zahlen Verbraucher*innen beiallgemein zugänglichen Kassen bis zu 232 Euro mehr pro Jahr.2)59 Krankenkassen halten ihren individuellen Zusatzbeitrag konstant. Nur zweiKassen senkten ihren Beitrag, diese hatten allerdings zuvor schonvergleichsweise hohe Zusatzbeiträge. In zwei weiteren Fällen profitierenVersicherte von einem niedrigeren Zusatzbeitrag durch Kassenfusionen.Hier geht es zur aktuellen Übersicht über die Zusatzbeiträge 2021 (https://www.check24.de/gesetzliche-krankenversicherung/erhoehung-zusatzbeitraege/)Wechsel spart Beschäftigten und Unternehmen zusammen bis zu 876 Euro im JahrDurch die individuellen Beitragserhöhungen der Krankenkassen steigt 2021 derdurchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent. EinWechsel der Kasse lohnt sich somit: Versicherte, die bisher bei der teuerstenallgemein zugänglichen Krankenkasse mit 1,9 Prozent Zusatzbeitrag versichertsind und zur günstigsten Alternative mit 0,39 Prozent wechseln, sparen je nachEinkommen bis zu 438 Euro pro Jahr, der gleiche Sparbetrag entfällt auf dieUnternehmen."Da der Zusatzbeitrag paritätisch durch Beschäftigte und Unternehmen getragenwird, profitieren von einem Wechsel nicht nur die Versicherten", sagt Dr.Christine Prauschke, Geschäftsführerin gesetzliche Krankenversicherung beiCHECK24. "Auch für die Unternehmen ist dies gerade während der anhaltendenCorona-Krise eine hilfreiche Entlastung."Seit Januar 2021 viele Erleichterungen für Versicherte beim KrankenkassenwechselSeit dem 1. Januar 2021 ist der Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse fürVersicherte noch einfacher. Krankenkassenmitglieder müssen nun nicht mehr beiihrer bisherigen Kasse kündigen und eine Kündigungsbestätigung anfordern,