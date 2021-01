Frankfurt am Main, Januar 2021. (ots) - Corona-bedingte Beschränkungen, Lockdown

und Home Office - viele träumen nicht erst seit der Corona-Pandemie von mehr

Platz in den eigenen vier Wänden und damit verbunden auch vom Eigenheim. Doch

insbesondere in Krisenzeiten sollte der Schritt ins Eigenheim gut durchdacht

sein. Dazu gehören neben der richtigen Finanzierung

(https://www.clark.de/baufinanzierung/immobilienkredit/) auch wichtige

Versicherungen. Gute Neuigkeiten gibt es derweil von der Gesetzesfront: Einige

wichtige Änderungen treten zum 01.01.2021 in Kraft, die den Schritt ins

Eigenheim erleichtern können.



Der erste Schritt zum Eigenheim: Die richtige Finanzierung finden







Eigenkapital, um den Traum vom Eigenheim aus eigener Tasche zu finanzieren. Die

große Mehrheit benötigt daher eine Baufinanzierung. Da es zahlreiche

Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung

(https://www.clark.de/baufinanzierung/immobilienkredit/) gibt - sei es ein

Annuitätendarlehen (https://www.clark.de/baufinanzierung/annuitaetendarlehen/) ,

Tilgungsdarlehen oder auch endfällige Darlehen - sowie geförderte

Finanzierungsmöglichkeiten - beispielsweise durch Bausparkassen, KfW

(https://www.clark.de/baufinanzierung/kfw-foerderung/) oder

Landesförderinstitute - sollte man sich ausführlich von Experten beraten lassen.

"Hat man unter Berücksichtigung des Eigenkapitals

(https://www.clark.de/baufinanzierung/ohne-eigenkapital/) berechnet, was man

sich leisten kann, beginnt die Finanzplanung erst so richtig", erklären die

CLARK-Experten. "Wie hoch sind die Zinsen, die man zusätzlich zur Tilgungsrate

monatlich zahlen muss, gibt es versteckte Kosten und welche Laufzeit sollte man

für das Immobilienfinanzierung wählen - diese Faktoren helfen, die Finanzierung

zu finden, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen sowie finanziellen

Möglichkeiten passt."



Neu ab 2021: Verbesserte Wohnungsbauprämie, verlängertes Baukindergeld und

verteilte Maklerkosten



Gute Neuigkeiten gibt es in punkto staatliche Förderungen: Ab 2021 können

deutlich mehr Häuslebauer von der erhöhten Wohnungsbauprämie profitieren. Alle

Ehepaare, die ein zu versteuerndes Einkommen von weniger als 70.000 Euro (zuvor

51.200 Euro) und einen maximalen Sparbetrag von monatlich 1.400 Euro (zuvor

1.024 Euro) vorweisen, erhalten eine Förderung von 10 Prozent (zuvor: 8,8

Prozent).Ein Bausparvertrag ist somit nach wie vor ein wichtiger Bestandteil für

jede Finanzierung / Finanzierungsplanung. Seite 2 ► Seite 1 von 2



