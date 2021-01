Schaltbau Holding AG: Führungswechsel im Vorstand

- Dr.-Ing. Jürgen Brandes hat planmäßig zum Jahresbeginn 2021 den Vorsitz im Vorstand der Schaltbau Holding AG von Dr.-Ing. Albrecht Köhler übernommen

- Mit Dr. Brandes übernimmt ein mit Technologien und Märkten der Schaltbau langjährig vertrauter Ingenieur die Führung

- Schaltbau-Gruppe verfolgt weiterhin konsequent den nach abgeschlossener Restrukturierung und strategischer Neupositionierung eingeschlagenen Wachstumspfad

- Dank an Herrn Dr.-Ing Albrecht Köhler für seine herausragende Leistung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr.-Ing. Hans Fechner und Nachfolger Dr. Brandes.

München, 7. Januar 2021 - Mit Herrn Dr.-Ing. Jürgen Brandes hat zum Jahreswechsel 2021 ein langjähriger und erfolgreicher Manager und Ingenieur den Vorsitz im Vorstand der Schaltbau Holding AG [ISIN: DE000A2NBTL2] übernommen. Er wird die Strategie des profitablen Wachstums in allen vier operativen Segmenten Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS stringent weiterverfolgen, wobei die operative Leistungssteigerung und der sparsame Umgang mit den eingesetzten Ressourcen noch stärker in den Vordergrund treten werden.

"Den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumspfad werden wir diszipliniert weiterverfolgen. Darüber hinaus wird mein Fokus noch stärker auf den operativen Fähigkeiten der Einzelunternehmen liegen und ich werde dabei insbesondere den sparsamen Umgang mit den eingesetzten Ressourcen sicherstellen", erläutert Dr. Brandes zu seinem Amtsantritt als CEO. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Schaltbau Holding AG die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu gestalten und damit auch die Arbeitsplätze in Deutschland und in der Welt langfristig zu sichern. Jede unserer vier Geschäftseinheiten ist in ihren jeweiligen Märkten hervorragend positioniert." Seit über 30 Jahren ist Dr. Brandes in Bereichen der Elektrotechnik für industrielle Anwendungen und für den Schienenverkehrssektor als Manager und Ingenieur erfolgreich tätig.