Neuer, vielversprechender Anlauf in Nevada für Sitka Gold.

Gute Geologen sehen Dinge, die weniger gute Geologen übersehen. Manchmal bringen ihnen just die Bohrungen den entscheiden Erkenntnisgewinn, die der Markt längst als „erfolglos“ ad acta gelegt hat.

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) hat jedenfalls aus der bisher einzigen, 548 Meter tiefen Bohrung auf seinem Alpha-Projekt am südöstlichen Ausläufer des berühmten Cortez-Trends in Nevada die gezielte Konsequenz gezogen, mehr als fünf Kilometer nordwestlich weitere Explorationslizenzen ebenfalls innerhalb des Cortez-Trends zu erwerben. Die Sitka-Geologen glauben, aus den Bohrdaten vom Juli vergangenen Jahres schließen zu können, dass sich in dem neuen Claimblock ebenfalls ein Zielhorizont vom Carlin-Typ mit einem dicken Sedimentpaket der begehrten „Lower Plate Kalksteinformation“ befindet, allerdings nur halb so tief wie bei dem ersten Claimblock. Sitka hofft hier die Zielzone, statt in 500 Metern Tiefe schon in 250 Metern anzutreffen.