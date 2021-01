- Die Kennzeichnung von RHB-204 als Medikament für seltene Erkrankungen (Orphan Drug Designation) verlängert die mögliche Marktexklusivität auf 12 Jahre nach Zulassung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Tel Aviv, Israel und Raleigh, Nc (ots/PRNewswire) - RedHill Biopharma Ltd.(https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) ("RedHill" oder"das Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gabheute bekannt, dass RHB-204 von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (U.S.Food and Drug Administration, FDA) den Fast-Track-Status für die Entwicklung alsoral verabreichte Erstlinien-Monotherapie bei einer pulmonalen Erkrankung mitNTM (nicht-tuberkulöse Mykobakterien) erhalten hat. Diese wird durch denMycobacterium-avium- Komplex (MAC) verursacht und gilt als eine selteneErkrankung, für die es derzeit keine von der FDA zugelassene Erstlinientherapiegibt.Der Fast-Track-Status der FDA soll dazu beitragen, die Entwicklung und Prüfungneuartiger Therapien für schwerwiegende Erkrankungen, für die ein ungedecktermedizinischer Bedarf besteht, voranzutreiben - mit dem Ziel, wichtige neueTherapien schneller zu Patienten zu bringen. Mit dem Fast-Track-Status hatRedHill Zugang zu einer frühzeitigen und häufigen Kommunikation mit der FDA, umdas Entwicklungsprogramm für RHB-204 zu beschleunigen, sowie zu einerkontinuierlichen Prüfung des Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA). DaRHB-204 bereits den Status eines Qualified Infectious Disease Product (QIDP)erhalten hat, hat es auch Anspruch auf ein NDA Priority Review und einebeschleunigte Zulassung.RHB-204 erhielt vor kurzem auch den Orphan Drug-Status, der dieUS-Marktexklusivität für RHB-204 nach der FDA-Zulassung auf insgesamt 12 Jahreverlängert.RedHill hat vor kurzem eine Phase-3-Studie begonnen, die die Sicherheit undWirksamkeit von RHB-204 als Erstlinienbehandlung für pulmonale NTM-Erkrankungenuntersucht und an bis zu 40 Standorten in den USA durchgeführt werden soll."Angesichts der dringenden Notwendigkeit, die therapeutischen Optionen fürPatienten mit NTM-Erkrankungen zu verbessern, begrüßen wir diesenFast-Track-Status und die damit verbundene regulatorische Unterstützung, um daslaufende Phase-3-Entwicklungsprogramm für RHB-204 und alle nachfolgendenpotenziellen Zulassungen zu beschleunigen", sagte Patricia Anderson, Senior VicePresident of Regulatory Affairs von RedHill . "NTM-Erkrankungen sindglücklicherweise selten, aber ihre Prävalenz nimmt in vielen Gebieten der Weltzu. Es handelt sich um eine bekanntermaßen schwer zu behandelnde Krankheit, die,wenn sie nicht wirksam behandelt wird, zu Vernarbung und Fibrose in der Lungeführen kann - und damit potenziell zu Atemversagen. Bei vielen Patientenversagen die derzeitigen Therapien, und mehr als die Hälfte wird nach Abschlussder Behandlung entweder wieder erkranken oder eine neue Infektion