Kann sich die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen den hoch gesteckten Kurszielen annähern, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) zählt zu jenen Aktien im DAX, an denen die Rally am deutschen Aktienmarkt spurlos vorbei gegangen ist. Legte der DAX in den vergangenen drei Monaten um 7,50 Prozent zu, so verlor die E.ON-Aktie im gleichen Zeitraum 7,5 Prozent ihres Wertes. Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die E.ON-Aktie wegen der positiven Aussichten für den europäischen Energiesektor mit Kurszielen von bis zu 12,90 Euro (Bernstein Research) zum Kauf empfehlen, dann sollte die als leicht unterbewertet eingestufte Aktie über Nachholpotenzial verfügen.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf ihrem Weg zu den hochgesteckten Kurszielen zumindest auf 9,60 Euro zulegen kann (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 21.10.20), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.