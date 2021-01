PAION AG: HANA PHARM ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR REMIMAZOLAM (BYFAVO) IN DER ALLGEMEINANÄSTHESIE IN SÜDKOREA

Aachen, 07. Januar 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt bekannt, dass Hana Pharm, Remimazolam-Lizenznehmer für Südkorea, PAION heute darüber informiert hat, dass das Südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit ("MFDS") den Marktzulassungsantrag für BYFAVOTM (Remimazolam) in der Allgemeinanästhesie genehmigt hat.

Die Genehmigung des Zulassungsantrags von BYFAVOTM in Südkorea löst eine Meilensteinzahlung in Höhe von EUR 1 Mio. von Hana Pharm aus.

Ende der Insider-Informationen

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Mit der nächsten Zulassung beginnt das Jahr 2021 für PAION vielversprechend, und wir gratulieren Hana Pharm zu diesem Erfolg', kommentierte Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG. 'Mit dem kürzlich begonnenen Bau einer eigenen Produktionsanlage für BYFAVOTM investiert unser Partner weiter in den Erfolg von BYFAVOTM, und wir freuen uns auf den bevorstehenden Vermarktungsstart.'

Dr. Younha Lee, Geschäftsführer von Hana Pharm, kommentiert: 'Wir freuen uns sehr, die Zulassung von BYFAVOTM in Südkorea bekannt zu geben, und sind aufrichtig dankbar für die fruchtbare Partnerschaft mit PAION seit 2013. Die heutige Zulassung ermöglicht es uns, die umfangreiche Entwicklungs- und Kommerzialisierungsexpertise von Hana Pharm in der Anästhesie in Südkorea zu nutzen. Wir werden den verbleibenden Prozess zum Vermarktungsstart in Südkorea und auch die regulatorischen und kommerziellen Partnerschaftsfortschritte in Singapur, Thailand, Vietnam, Indonesien, auf den Philippinen und in Malaysia in diesem Jahr beschleunigen.'