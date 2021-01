Der Shutdown ist nicht alternativlos. Ein gezielter Schutz für besonders Gefährdete und das Aufmachen von Schulen, Handel, Gastro, Sport usw. mit den geübten Vorsichtsmaßnahmen ist möglich und richtig. RTL West-Chef Jörg Zajonc sagte dazu in erfrischender Deutlichkeit: „Es geht also wohl weiter mit dem Shutdown. Noch länger, noch härter, Freiheit an der Leine, der Corona-Leine.

Der Beitrag Leben Gefährdeter retten und das Leben der Gesellschaft sind vereinbar erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.