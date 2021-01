Cartier Resources: Aktie startet schwungvoll ins neue Börsenjahr!

Gute News meldete Cartier Resources schon vor Jahresfrist. Nun legt auch die Aktie den Vorwärtsgang ein und erreicht den höchsten Stand seit 2017. Investoren warten auf die neue Ressourcenschätzung für das Chimo-Projekt

Am Dienstagabend schloss die Aktie von Cartier Resources (0,31 CAD | 0,21 Euro; CA1467721082) den Handel an der Heimatbörse in Toronto bei 0,33 CAD das Stück ab. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2017 und entspricht einem Plus von mehr als 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Das starke Kaufinteresse dürfte mit zwei Nachrichten zu tun haben. Zum einen hat Cartier vor Weihnachten die erste Ressourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt (mehr hier). Somit hat man nun zwei Pfeile im Köcher.

Cartier Resources

Warten auf das Ressourcenaupdate

Zum anderen dürften die Investoren mit Vorfreude auf das nächste Ressourcenupdate für das Flaggschiff-Projekt Chimo-Mine reagieren. Das historische Bergwerk kommt aktuell auf eine Ressource über rund 1,2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier). Allerdings sind hier die letzten Bohrprogramme noch nicht berücksichtigt. Laut CEO Philippe Cloutier soll das Update die Ressource auf mindestens 1,7 Mio. Unzen Gold hieven (ausführlich hier), möglich seien aber auch 2 Mio. Unzen Gold.

Neue Dimension

Mit solch einem Wert würde sich Cartier jedenfalls in eine neue Dimension hieven. Damit hätte man eine relevante Ressource bezüglich der Größe und hat mit Chimo eine Mine, bei der die Untergrundstruktur bis in eine Tiefe von mehr als 800 Meter reicht. Somit wären die Kosten zur Betriebsaufnahme deutlich geringer, als wenn man komplett neu bauen müsste. Ein niedriges Capex und die Möglichkeit, schnell in Produktion zu gehen, sollte aber auch Aufkäufer anlocken.

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,22 CAD | 0,23 Euro

Börsenwert: 55,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Anzahl Stücke: 214,6 Mio.

Optionen/Warrants: 15,6 Mio. / 1,3 Mio.

Aktienzahl voll verwässert: 231,4 Mio.

Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (16,4%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.