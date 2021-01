Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Gea im Minus nach Abstufung durch Bank of America Eine Abstufung durch die Bank of America (BofA) hat die Gea -Aktien am Donnerstag belastet. Gegen Mittag notierten die Papiere des Anlagenbauers 1,6 Prozent tiefer bei 29,56 Euro und gehörten damit zu den Schlusslichtern im MDax . Die Bofa …