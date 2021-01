L'ANNÉE 2020 DE FREE NOW EN CHIFFRES

Paris (ots) - - En 2020, 231 millions de kilomètres parcourus à bord du VTC FREE

" Pour nous, en tant que leader de la mobilité en Europe, c'est impressionnantde voir comment nos services se sont intégrés dans les modes de vies descitadins européens et malgré la crise sanitaire, nous n'avons cessé de lesaccompagner au quotidien dans leurs déplacements . Plus de 231 millions dekilomètres ont été effectués dans les 100 villes d'Europe où nous opérons. Enplus de cela, nous avons réussi à développer notre service de micro-mobilité quirépond à un réel besoin de nos utilisateurs pour des trajets plus sûrs et plusécologiques. Nous sommes très fiers des retours positifs que l'on en a et del'incroyable développement qui a été réalisé en 2020, même en pleine pandémiemondiale. " déclare Marc Berg, CEO de FREE NOW.Soutien aux professionnels de la santé et adaptation du service.Depuis le début de la pandémie, FREE NOW est aux côtés de ses chauffeurspartenaires pour garantir des trajets en toute sécurité et les accompagne dansle respect et l'application des mesures sanitaires mises en place pour luttercontre le virus. 38 000 véhicules sont ainsi équipés de vitres de protectionpour réduire au maximum le risque de contamination, des kits sanitaires(masques, gants, gels hydroalcooliques) ont également été distribués. De plus,FREE NOW a également adapté son offre pendant les confinements en Europe, enproposant dans certains de ses marchés des services de livraisons et entransportant le personnel médical à tarifs réduits." Chez FREE NOW, nous pensons qu'il est de notre devoir de soutenir la sociétédans des périodes difficiles comme celle-ci. Nous sommes d'ailleurs fiers de noschauffeurs partenaires et tenons à les remercier de s'être adaptés si rapidementà la situation " ajoute Marc Berg.Une fusion réussie avec Kapten, un des leaders français des VTCEn Septembre, FREE NOW a fait migrer son marché français qui opérait jusqu'àlors sous la marque Kapten, sur la plateforme FREE NOW et a ainsi permis auxvilles de Paris, Lyon et Nice de profiter de ses services de mobilité.Aujourd'hui l'application FREE NOW est disponible dans plus de 100 villes enEurope et est utilisée par 46 millions de passagers.2020 en chiffres:700 000 nouvelles commandes par jour pendant les périodes d'affluence231 millions de km parcourus en Europe soit 6 000 tours du monde2 500 nouveaux clients entreprises pour FREE NOW for BUSINESSTarifs réduits et courses gratuites pour le personnel médical dans 10 pays àtravers l'Europe38 000 de véhicules équipés de vitre de protection50 000 masques distribués aux conducteurs10 nouvelles villes en Europe où l'app FREE NOW est désormais disponible1 migration de Kapten à FREE NOW réussie en France, au Royaume-Uni et auPortugal10 millionième utilisateur en Allemagne1 personne sur 2 en Irlande est un utilisateur de FREE NOW***À propos de FREE NOW FRANCEL'application française de VTC Kapten a rejoint FREE NOW en septembre 2020.FREE NOW est une plateforme de mobilité multimodale offrant des services de VTC,de taxis et de micro-mobilité (vélos, trottinettes). Elle est disponible dansplus de 100 villes en Europe (Londres, Paris, Berlin, Lisbonne, Barcelone,Milan, Vienne, Dublin...). Chaque jour, elle met en relation 26 millions depassagers avec 250 000 conducteurs partenaires.L'application offre une expérience de mobilité sur mesure, fiable et sûre à sesutilisateurs pour leurs déplacements professionnels et personnels grâce à sesdifférentes fonctionnalités et services disponibles.En France, FREE NOW offre un service de VTC et de vélos électriques à Paris,Lyon et Nice. L'application compte 3 millions d'utilisateurs, 30 000 conducteurspartenaires et 3000 entreprises clientes. https://free-now.com/Contact:Service presse FREE NOW Francemailto:FreeNowFrance@elanedelman.comTel : 07 79 80 07 16Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/135702/4806092OTS: FREE NOW