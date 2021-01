FREE NOW, piattaforma per la mobilità leader in Europa, ha raggiunto ottimi successi nel 2020

Milano (ots) - Nonostante i rallentamenti dovuti al Covid-19, nel 2020 la tech

company ha percorso 231 milioni di chilometri in Europa e ha osservato che ogni

tre minuti una persona scarica l'app in Italia, dove ha raggiunto 2 milioni di

utenti attivi.



FREE NOW, piattaforma leader nei servizi di mobilità multimodale, annuncia oggi

importanti traguardi conseguiti nel corso del 2020. Durante l'anno appena

concluso, i driver di FREE NOW di tutta Europa hanno percorso un totale di 231

milioni di chilometri, l'equivalente di un viaggio di andata e ritorno dalla

Terra a Marte. Inoltre, nei periodi di punta l'app ha ricevuto più di 700.000

richieste di corse al giorno. L'azienda ha anche superato i 10 milioni di utenti

in Germania, dove si conferma l'app di ride hailing più utilizzata. Questo è un

traguardo particolarmente notevole poiché proprio in Germania, nel 2009, ha

avuto inizio la storia di successo di FREE NOW, allora mytaxi, la prima app che

ha digitalizzato il settore dei taxi.





Marc Berg , CEO di FREE NOW, ha dichiarato: "Per noi, uno dei principalifornitori di mobilità in tutta Europa, è davvero impressionante vedere comedecine di milioni di utenti stiano beneficiando dei nostri servizi. In aggiuntaall'opzione taxi, oltremodo affermata, ben performante e costantemente increscita, siamo orgogliosi di vedere un'ottima accelerazione anche delle nuoveofferte di mobilità, quali Ride (servizio ncc) o le soluzioni di micromobilitàrecentemente introdotte in Germania. Questi servizi stanno ottenendo un ottimoriscontro, portando anche nuovi utenti, specialmente in questi tempi in cui lasicurezza e il distanziamento sociale sono fondamentali."Oggi, dunque, FREE NOW è diventata uno dei principali fornitori di soluzioni dimulti-mobilità in tutta Europa. Dal 2020, infatti, in aggiunta ai tradizionalitaxi e ncc, la tech company offre anche un mix diversificato di servizi dimicromobilità, quali scooter, bici e monopattini elettrici in condivisione, maanche car sharing. Una nuova strategia nata proprio con il rebrand, avvenuto nelluglio 2019, che ha portato mytaxi, l'app per i taxi, ad essere FREE NOW,piattaforma di mobilità urbana a 360°. Un percorso che verrà sviluppato inItalia nel corso del nuovo anno.I successi Made in ItalyNonostante l'anno di estrema crisi che ha travolto l'intera categoria, FREE NOWha conseguito un importante traguardo anche in Italia. Come spiega Andrea Galla, Country Manager di FREE NOW Italia: "Il 2020 è stato un anno difficile, che hamesso a dura prova moltissime aziende. Ed è per questo che siamo ancor più fieridi festeggiare il raggiungimento dei 2 milioni di utenti attivi nel nostro