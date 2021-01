FREE NOW zieht positives Fazit für 2020

Hamburg (ots) - Europas größter Mobilitätsanbieter erzielt auch in der

- Taxi- und Mietwagen-Kunden fuhren in 2020 über 32 Millionen Kilometer- Mehr als 250.000 Fahrten mit den neu integrierten Services E-Scooter, E-Bikes,Carsharing und E-MopedsFREE NOW, Europas führender Mobilitätsvermittler, blickt auf ein erfolgreichesGeschäftsjahr 2020 zurück. Trotz der Corona-Krise erreichte FREE NOW in vielenBereichen des Ride-Hailing- und Micromobility-Geschäfts wichtige Meilensteineund geht damit wiederholt als europäischer Marktführer ins neue Jahr. Mit über10 Millionen registrierten Kunden in Deutschland ist FREE NOW die meistgenutzteRide-Hailing App der Bundesrepublik. Rund 32 Millionen gefahrene Kilometer mitden Services Taxi und Ride sowie über 250.000 Fahrten mit den im Sommer 2020integrierten Services E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und Carsharing unterstreichendiesen Erfolg.Nicht nur in Deutschland, sondern auch in neun weiteren europäischen Ländern istFREE NOW in Sachen Mobilität die App der Wahl. In Summe legten FREE NOW Fahrerim letzten Jahr über 231 Millionen Kilometer zurück, was ungefähr einer Streckevon der Erde bis zum Mars und zurück entspricht. Allein mit dem in 2019eingeführten Mietwagenangebot Ride wurden in Deutschland, Frankreich, Portugal,Rumänien und Großbritannien über 77 Millionen Kilometer gefahren."Wir sind sehr stolz darauf, dass etliche Millionen Kunden in ganz Europa unsereDienste und Services nutzen. Neben unserem stetig wachsenden Taxigeschäft nehmenunsere Nutzer auch die neuen Service wie z. B. Ride sehr gut an. In Berlin habenRide Fahrer eine Strecke von rund 11 Millionen Kilometern zurückgelegt. Das isteine wirklich beeindruckende Zahl. Aber auch unsere kürzlich integriertenMicromobility-Angebote bekommen schon jetzt enormen Zuspruch und begeisternviele neue Kunden", sagt Marc Berg, CEO von FREE NOW.Ein neuer Markt - 15 neue Städte - viele neue ServicesSpeziell in den Sommermonaten des vergangenen Jahres ging FREE NOW auch inSachen Expansion entscheidende Schritte. Im September wurde das französischeRide-Hailing-Geschäft, das vorher unter der Marke Kapten firmierte, in die FREENOW App integriert. Neben dem Start in Paris, Lyon und Nizza weitete FREE NOWseinen Service auch in Rumänien auf zehn weitere Städte aus, eröffnete mit Linzin Österreich einen neuen Markt und rollte das Angebot national in Portugal aus.In Deutschland stellte sich FREE NOW mit neu integriertenMicromobility-Angeboten und Carsharing noch breiter auf. Voi E-Scooter, Bond