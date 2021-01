High Tide verlängert Fälligkeitsdatum und senkt Zinsaufwand für Dispositionskredit in Höhe von 20 Mio. $

Calgary (Alberta), 7. Januar 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, OTCQB: HITIF, FRA: 2LY) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das um die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör erweitert wird, freut sich bekannt zu geben, dass die 100-Prozent-Tochtergesellschaft des Unternehmens, Meta Growth Corp. („Meta“) ein neues Abkommen unterzeichnet hat, um die Laufzeit ihrer Dispositionskredite in Höhe von insgesamt 20.000.000 Dollar (die „Dispositionskredite“) von Opaskwayak Cree Nation („OCN“) bis 31. Dezember 2024 zu einem reduzierten Zinssatz von zehn Prozent pro Jahr zu verlängern, indem auf die jährliche Verwaltungsgebühr von 2,5 Prozent verzichtet wird. Die ursprünglichen Dispositionskredite waren teilweise am 31. Dezember 2022 fällig und verpflichteten Meta zur Zahlung eines Zinssatzes von 10,0 Prozent pro Jahr sowie einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 2,5 Prozent.