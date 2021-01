Teledyne e2v HiRel stellt zwei Hochleistungs-GaN-HEMTs seiner 650-V-Familie vor

Teledyne HiRel's two new GaN HEMTs added to its 650 V Family. (Photo: Business Wire)

Die beiden neuen Hochleistungs-HEMTs TDG650E30B und TDG650E15B bieten eine geringere Stromstärke von 30 bzw. 15 Ampere, während der im letzten Jahr eingeführte ursprüngliche 650-V-Transistor, der TDG650E60, 60 A bietet.

Diese 650-V-GaN-HEMTs sind die GaN-Leistungsgeräte mit der höchsten Spannung auf dem Markt und eignen sich für anspruchsvolle hochzuverlässige Militär-, Avionik- und Raumfahrtanwendungen. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen wie Stromversorgung, Motorsteuerung und Halbbrückentopologien.

Sie werden mit einer bodenseitig gekühlten Konfiguration geliefert und verfügen über einen Island-Technology-Chip mit extrem niedriger FOM, ein GaNPX-Gehäuse mit niedriger Induktivität, ultrahochfrequente Umschaltung von > 100 MHz, schnelle und steuerbare Abfall- und Anstiegszeiten, Rückstromfähigkeit und vieles mehr.

„Wir freuen uns, den Ausbau unserer 650-V-Familie von Hochleistungs-GaN-HEMTs für Anwendungen fortzusetzen, die höchste Zuverlässigkeit erfordern, z. B. in der Raumfahrt“, sagte Mont Taylor, Vorstand für Geschäftsfeldentwicklung bei Teledyne e2v HiRel. „Wir denken, dass das kleinere Gehäuse bei diesen neuen Geräten, die für Projekte mit der höchsten Leistungsdichte konzipiert sind, den Kunden wirklich zugute kommen wird.“

Der TDG650E15B und der TDG650E30B sind beide GaN-auf-Silizium-Leistungstransistoren im Anreicherungsmodus, die Hochstrom, einen hohen Spannungsdurchbruch und eine hohe Schaltfrequenz ermöglichen und gleichzeitig einen sehr geringen Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse für Hochleistungsanwendungen bieten.

Galliumnitrid-Geräte haben die Leistungsumwandlung in anderen Branchen revolutioniert und sind jetzt in strahlungstoleranten, kunststoffgekapselten Gehäusen erhältlich, die strengen Zuverlässigkeits- und elektrischen Tests unterzogen wurden, um den unternehmenskritischen Erfolg sicherzustellen. Die Freigabe dieser neuen GaN-HEMTs bietet Kunden die Vorteile für Effizienz, Größe und Leistungsdichte, die für kritische Leistungsanwendungen in Luft- und Raumfahrt- sowie Landesverteidigung erforderlich sind.