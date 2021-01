Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg / Borken / Berlin (ots) - netgo group ("netgo"), der IT-Provider mitNiederlassungen in vielen Teilen Deutschlands, erweitert seinIT-Dienstleistungsportfolio erneut: Nach dem Erwerb von drei Unternehmen in 2020wird nun die arxes-tolina GmbH ("arxes-tolina") Teil der Gruppe. Das BerlinerUnternehmen bietet seinen Kunden vielfältige IT- und Software-Services mitSchwerpunkt auf den öffentlichen Bereich und den Finanzdienstleistungssektor.Zusammen mit dem Mehrheitsgesellschafter Waterland Private Equity ("Waterland")wird netgo mit dem Erwerb von arxes-tolina seine Präsenz auf dem deutschen Marktweiter ausbauen und sein Service-Angebot im Bereich Softwareentwicklung deutlicherweitern. Verkäufer sind die Gründer und Geschäftsführer Dr. Peter Heilmann undRalf Berndt. Die Transaktion, über deren Details Stillschweigen vereinbartworden ist, steht aktuell noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung derKartellbehörden.arxes-tolina wurde im Jahr 2002 gegründet und ist heute ein führender Anbietervon hochwertigen und praxisbewährten Lösungen und Services in den Bereichen IT,Software und Consulting. Im Geschäftsfeld IT unterstützt arxes-tolina seineKunden mit ganzheitlichen und herstellerübergreifenden IT-Infrastrukturlösungenbei der Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer IT-Landschaft, von der Planungüber die Installation bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung. Außerdem verfügtdas Unternehmen über fast 30 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung vonintelligenten Softwarelösungen zum Automatisieren und Optimieren vonGeschäftsprozessen, die kundenindividuell gestaltet und über Schnittstellenschnell und effizient in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden können.Umfassende und branchenübergreifende Beratungsexpertise in den Bereichen IT undSoftware runden das Portfolio von arxes-tolina optimal ab. ZahlreicheDax-Konzerne, internationale Unternehmen sowie eine große Anzahl der deutschenSparkassen und weitere namhafte Akteure aus dem öffentlichen undFinanzdienstleistungssektor zählen zu den Kunden des Unternehmens mit Hauptsitzin Berlin. Insgesamt beschäftigt arxes-tolina rund 320 Mitarbeiter an 7Standorten in Deutschland.Die 2007 gegründete netgo group ist seit Ende 2019 mehrheitlich im Portfolio derBeteiligungsgesellschaft Waterland und konnte in den vergangenen Monaten imRahmen einer gezielten Buy-&-Build-Strategie ihre Präsenz auf dem starkfragmentierten, deutschen Markt für IT-Dienstleister signifikant ausbauen. Mitinsgesamt sechs Zukäufen seit dem Einstieg von Waterland - Cloud-AnbieterComNet, Business-Software-Spezialist MEHRWERK, Netzwerk- und