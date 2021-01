---------------------------------------------------------------------------

Die neue Website von Dog dem Kopfgeldjäger startet den Verkauf der CBD-Produkte von CBD Global Sciences



Denver (Colorado) über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), "CBD Global" oder die "Gesellschaft") verkündete heute den Start der neuen CBD-Produktlinie "Dog Unleashed CBD" und der neuen Website www.dogunleashedcbd.com.



Dog der Kopfgeldjäger und CBD Global Sciences haben sich zusammengetan, um eine neue CBD-Marke namens ,Dog Unleashed CBD' zu kreieren. Diese enthält eine umfassende Produktreihe an CBD-Produkten, die im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes Heilung für verschiedene körperliche Beschwerden und Leiden versprechen. Dog Unleashed CBD wird zunächst unter www.dogunleashedcbd.com, einer Internetplattform, erhältlich sein. Der Produktstart wurde zeitlich mit dem Start seines Reality-TV-Dokudramas ,Dog Unleashed' abgestimmt, das auf App-Abonnement-Basis ausgestrahlt und online gestreamt wird.



Das anfängliche Sortiment wird 12 verschiedene Artikel mit Schwerpunkt auf Tinkturen in verschiedenen Geschmacksrichtungen enthalten, die in drei verschiedenen Formen (1000 mg, 2000 mg und 3500 mg) angeboten werden. Zusätzlich zu den Tinkturen wird Dog sowohl Lotions als auch Salben anbieten. Die Basis sämtlicher 12 Artikel ist ein Full Spectrum CBD-Öl, das im Labor auf Qualität und Wirkung getestet wurde. Alle Produkte erfüllen die gesetzlichen Auflagen auf einzel- und bundesstaatlicher Ebene eines Gehalts von nicht mehr als 0,3 % Delta-9-Tetrahydrocannabinol und dürfen in sämtlichen 50 Bundesstaaten der USA vertrieben werden. Die Gesellschaft wird das Produktangebot in den kommenden beiden Quartalen des Jahres 2021 mit CBD-Süßwaren und einer Produktlinie mit Energydrinks in verschiedenen Geschmacksrichtungen erweitern. Zusätzlich zum Online-Verkauf wird Dog Unleashed CBD in Zusammenarbeit mit New Age Beverage über deren Vertriebskanäle abgesetzt, die derzeit über 5.000 belieferte Läden umfassen.