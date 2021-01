Ölpreise steigen leicht - Brent-Rohöl vor 55 USD

Anzeige

London 07.01.2020 - Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am Donnerstag leicht nach oben. Die Rohölbestände in den USA sind in der letzten Woche deutlich zurückgegangen. Die OPEC+ Staaten verlängern die Förderkürzungen.



Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,0 Mio. auf 485,5 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um neun Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände stiegen um 4,5 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate stiegen um 6,4 Mio. Barrel gestiegen.