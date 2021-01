DGAP-Media / 07.01.2021 / 13:17

Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna ist in der EU zugelassen





EU-Kommissionchefin Ursula von der Leyen verkündete am Mittwoch auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), dass ein zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus in der EU zugelassen sei. Die EMA hatte zuvor nur eine bedingte Zulassung empfohlen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich ob dieser positiven Nachricht optimistisch im Kampf gegen die Pandemie: "Wir gehen von einem Start der Lieferung von ersten Dosen in der nächsten Woche aus." Spahn kündigte ferner an, dass Deutschland von den mehr als 160 Millionen EU-weit bestellten Moderna-Dosen über 50 Millionen erhalten werde.



Allerdings räumte der Bundesgesundheitsminister ein, dass im ersten Quartal des neuen Jahres wegen der zunächst begrenzten Produktionskapazitäten nur knapp zwei Millionen Dosen nach Deutschland gelangen könnten. Die komplette Kapazität von 160 Millionen Moderna-Dosen sollen nach Angaben der EU-Kommission jedoch bis September geliefert werden können.