Sophia Thomalla: Vom IT-Girl zur Botschafterin der Blockchain!

In letzten Wochen erklimmt der Bitcoin, als führende Kryptowährung und Mutter der Blockchain-Technologie fortlaufend neue Höchstkurse. Das liegt vor alle daran, dass die Blockchain-Technologie mittlerweile in den Fokus institutioneller Anleger gerückt ist. Von Banken über große Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften und Family Offices bis hin zu Versicherungen und Pensionskassen. Die Blockchain-Technologie ist dabei weit mehr als der aktuelle Boom der Kryptowährungen, angeführt vom Bitcoin als der Krypto-Weltleitwährung. Wir stehen derzeit inmitten einer neuen Stufe der Digitalisierung der Wirtschaft, hin zu einer Plattform- und Krypto-Ökonomie.

Technologien wie die Blockchain, Cloud-Anwendungen das Internet der Dinge oder die Künstliche Intelligenz verändern das Wirtschaften grundlegend und eröffnen ganz neue Möglichkeiten für Staaten, Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen. Die Blockchain als Schlüsseltechnologie besitzt das Potenzial, den Datenaustausch manipulationssicher zu gestalten und eine Vielzahl von Prozessen in der Wertschöpfungskette zu automatisieren und zukünftig zu autonomisieren. Als transparente und dezentrale Register für Transaktionen kommt den Blockchains mit ihren Anwendungen eine Schlüsselrolle in der Digitalisierung der Wirtschaft zu. Blockchain-Plattformen werden den sinnvollen Einsatz zahlreicher weiterer Zukunfts-Technologien dadurch ermöglichen.

Nicht überall wo Blockchain draufsteht ist auch Blockchain beinhaltet!

Die Blockchain-Technologie ist eine Evolution, die in vielen Bereichen sehr wahrscheinlich zu einer Revolution und Evolution führen wird, was in vielen Bereichen zu einer Substitution gewohnter Arbeits- und Produktionsabläufe führen wird. Bei allen Vorteilen gibt es aufgrund der Bitcoin- und Blockchain-Euphorie aber stets auch immer Fehlentwicklungen und Schattenseiten. Wo Blockchain draufsteht, ist leider häufig auch nur heiße Luft beinhaltet. Dafür gibt es in der jüngeren Vergangenheit selbst bei börsennotierten Unternehmen dubiose Entwicklungen, die zumindest kritisch zu hinterfragen sind. Bei weitem nicht überall wo mit angeblichen Blockchain-Dienstleistungen geworben wird, stehen auch tragfähige Blockchain-Konzepte dahinter.