Foto: finanzbusiness "Ich erwarte ab diesem Jahr steigende Kreditausfälle", sagt Ralf Fleischer Nachrichtenquelle: Finanz Business 49 | 0 | 0 07.01.2021, 13:25 | FinanzBusiness-Kurzinterview: Der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München will seine Angestellten in Zukunft weniger reisen lassen, dafür mehr ins Homeoffice schicken und um dem Kundenwunsch nach digitaler Beratung zu entsprechen, haben in München alle Angestellten Tablets.

