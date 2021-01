Einen Traumstart legt heute HeidelbergCement hin. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 66,68 EUR ausgelotet. Bei HeidelbergCement dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Denn diese Linie verläuft bei 54,17 EUR, sodass für HeidelbergCement Aufwärtstrends gelten. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist HeidelbergCement heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.