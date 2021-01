^ DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH - WEITERER SCHRITT IN DER EUROPAISCHEN EXPANSION

TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH - WEITERER SCHRITT IN DER EUROPAISCHEN EXPANSION

---------------------------------------------------------------------------

- Trade Republic Bank setzt europaische Expansion mit dem Eintritt in den franzosischen Markt fort



- Franzosische Kunden konnen sich ab sofort auf der Warteliste anmelden, um in den nachsten Wochen Zugriff auf die preisgekronte Trading-App zu erhalten



- 18 Monate nach Marktstart in Deutschland baut der Neo-Broker seine Vorreiterrolle als europaischer Anbieter fur die mobile Geldanlage weiter aus



Berlin, 7. Januar 2021 - Die Trade Republic Bank gibt heute den Start ihrer mobilen und provisionsfreien Handelsplattform in Frankreich bekannt. Der Neo-Broker ermoglicht es Privatkunden uber seine preisgekronte Smartphone-App, die sowohl fur Anfanger als auch fur erfahrene Trader geeignet ist, von uberall aus mit Wertpapieren zu handeln sowie mit ETF- und Aktiensparplanen ihr Vermogen langfristig aufzubauen. Nun konnen auch franzosische Kunden, die sich ab heute auf die Warteliste setzen lassen, in Kurze in wenigen Minuten einfach ein Konto eroffnen und provisionsfrei und ohne Mindesteinlage handeln, investieren und sparen. Frankreich ist nach dem Heimatmarkt Deutschland und Osterreich, der dritte europaische Markt, in den Trade Republic das Angebot ausrollt.



2015 gegrundet und im Januar 2019 in Deutschland gestartet, verbindet Trade Republic moderne Technologie mit der Sicherheit und Zuverlassigkeit einer deutschen Bank. Als deutsches Bankinstitut wird Trade Republic von der Deutschen Bundesbank und der BaFin (Bundesanstalt fur

Finanzdienstleistungsaufsicht) beaufsichtigt. Das Unternehmen hat seine innovative Handels- und Bankinfrastruktur in den letzten funf Jahren aufgebaut und verlasst sich auch in Frankreich auf namhafte globale und europaische Partner wie HSBC, um Finanzdienstleistungen auf hochstem Niveau anzubieten.



"Unsere Vision ist es, jedem Europaer die Moglichkeit zu bieten, weltweit an den Kapitalmarkten zu handeln, zu investieren und zu sparen", sagt Christian Hecker, einer der Grunder von Trade Republic. "Durch den Einsatz moderner Technologie befreien wir Anleger von hohen Kosten und ermoglichen es ihnen, ihr Geld mit unserer intuitiven Smartphone-App sicher, einfach und bequem anzulegen. Bislang mussten franzosische Kunden zwischen etablierten Brokern mit hochpreisiger Kostenstruktur und komplizierter Nutzung oder modernen Trading Apps mit sehr limitiertem Angebot wahlen. Trade Republic lost nun dieses Problem und bietet franzosischen Kunden alles in einem: ein sicheres und transparentes Angebot mit einer intuitiven Bedienung."