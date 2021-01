---------------------------------------------------------------------------

07. Januar 2021



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 01 / 2021)

Stuttgart, Deutschland, 07. Januar 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags bekannt.

Der Kunde zählt zu den größten Straßenbauämtern Deutschlands und verantwortet mit rund 270 Mitarbeitern die Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie von Ingenieurbauwerken. Dazu zählen fast 480 Brücken, Tunnel und Trogbauwerke sowie Bauwerke für den Lärmschutz, Stützbauwerke und Verkehrszeichenbrücken.



Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Natürlich freuen wir uns immer über Abschlüsse gewonnener Neukunden. Besonders stolz sind wir aber auch, wenn wir die Digitalisierung bei unseren Bestandskunden weiter ausbauen und vorantreiben dürfen. Der Umstieg von einer bereits bestehenden RIB-Installation auf iTWO zeigt, dass RIB-Kunden hinter uns, unseren Produkten und unserer Unternehmensstrategie stehen. Wir möchten uns an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und sind davon überzeugt, dass unser iTWO das Straßenbauamt bei seiner Aufgabe - für eine verkehrssichere und moderne Infrastruktur zu sorgen - bestmöglich unterstützen wird."



Über die RIB Gruppe



Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

