LG Stuttgart spricht wegen illegaler Abschalteinrichtungen in zwei neuen Fällen Schadensersatz zu

Hamburg (ots) - Eine weitere Niederlage vor Gericht musste die Daimler AG nochkurz vor Weihnachten einstecken. Mit zwei Urteilen vom 23. Dezember 2020 - 16 O447/20 und 16 O 469/29 - verurteilte die 16. Zivilkammer des LandgerichtsStuttgart die Daimler AG im Mercedes Abgasskandal (erneut) zu Schadensersatz.Vorliegend ging es um einen Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC mit OM642-MotorEuro 6 sowie einen C 220 BlueTEC mit OM651-Motor Euro 6. Aufgrund einergeschätzten Gesamtlaufleistung von jeweils 250.000 Kilometern sprach dasLandgericht Stuttgart Beträge in Höhe von 23.449,03 EUR bzw. in dem anderen Fallwegen bereits hoher Fahrleistung in Höhe von 11.995,97 EUR zu.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die streitgegenständlichen Fahrzeugeüber eine Prüfstandserkennung verfügen. Würden die entsprechenden Bedingungenerkannt, werde die Abgasreinigung so gesteuert, dass die Stickoxidemissionenreduziert werden. Im Realbetrieb auf der Straße werde die Abgasreinigung dagegenzurückgefahren, so dass die Dieselfahrzeuge deutlich mehr Stickoxid ausstießen.In dieser Funktion sah das Gericht eine unzulässige Abschalteinrichtung. DasGericht monierte, die Daimler AG sei ihrer sekundären Darlegungslast nichtausreichend nachgekommen und habe den jeweiligen klägerischen Vortrag lediglichpauschal bestritten, nicht jedoch hinreichend zu der beanstandeten Funktionvorgetragen. Die Behauptungen der Klageparteien, die Fahrzeuge verfügten übereine unzulässige Abschalteinrichtung, würden daher als zugestanden gelten. DieKläger seien vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt worden und hätten demnacheinen Anspruch auf Schadensersatz, so das Gericht. Die Kläger können nachRechtskraft der Urteile ihre manipulierten Fahrzeuge zurückgeben und erhalten imGegenzug den gezahlten Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigungerstattet.HAHN Rechtsanwälte vertritt gegen die Daimler AG im Rahmen des MercedesAbgasskandals mittlerweile bundesweit mehr als 4.000 Betroffene. Aufgrundillegaler Abschalteinrichtungen in Mercedes-Dieselfahrzeugen konnten schon vieleKlageverfahren gewonnen werden. HAHN Rechtsanwälte zählt beim Abgasskandal zuden bundesweit erfolgreichsten Kanzleien.