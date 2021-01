Hologic übernimmt den Marktführer für Biopsiemarker und Lokalisierungstechnologien SOMATEX für 64 Millionen US-Dollar

Marlborough (USA) / Kerpen (ots) - Hologic, Inc. (https://www.hologic.de/)

(Nasdaq: HOLX), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Verbesserung

der Frauengesundheit zum Ziel hat, übernimmt die SOMATEX Medical Technologies

GmbH für rund 64 Millionen US-Dollar. SOMATEX (https://www.somatex.com/) ist ein

führendes Unternehmen im Bereich der Biopsiemarker und

Lokalisierungstechnologien. Das Unternehmen gehörte bisher der E-Med Solutions

GmbH mit Sitz in Berlin. Dabei handelt es sich um eine Investorengruppe unter

Führung der deutschen Private-Equity-Gesellschaft Westlake Partners.



Mit der Übernahme der vielseitigen SOMATEX-Produkte verstärkt Hologic sein

ständig wachsendes Brustmarker-Portfolio. Durch den Ausbau seines

Direktvertriebs in Deutschland und seines Netzwerks von regionalen und

internationalen Vertriebspartnern infolge der Übernahme verbessert Hologic

außerdem seine Vertriebspräsenz in Europa.







Biopsie-Portfolios. Unsere zahlreichen führenden Lösungen sind sowohl auf die

Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet und verbessern die Biopsie-Erfahrung für

deren Patienten. Bereits seit vielen Jahren verbindet uns eine intensive

Partnerschaft mit SOMATEX. Dies ermöglicht uns nun eine schnelle Integration

sowie den Aufbau einer Pipeline für ein profitables Wachstum unseres weltweiten

Brustgesundheitsgeschäft", sagte Jennifer Meade, Division President, Breast and

Skeletal Health Solutions bei Hologic.



SOMATEX ist auf die Entwicklung und Herstellung von minimal-invasiven Geräten in

den Bereichen Tumordiagnostik, Biopsie und weiterer, interventioneller Eingriffe

spezialisiert. Das Unternehmen bietet Hologic zusätzliche Expertise und das

Potenzial, sein Brustgesundheitsportfolio weiter auszubauen. Das

Produktportfolio von SOMATEX umfasst die Tumark®-Familie von Gewebemarkern, die

Hologic bereits vor der Übernahme in ausgewählten Ländern vertrieben hat.



"SOMATEX entwickelt bereits seit Jahren innovative, erstklassige Tumormarker-

und Lokalisierungslösungen für unsere Kunden und deren Patienten. In diesem

Bereich sind wir ein führendes Unternehmen und freuen uns sehr auf die enge

Zusammenarbeit mit Hologic. Mithilfe der globalen Präsenz von Hologic möchten

wir möglichst vielen Menschen Zugang zu unseren bahnbrechenden Technologien

verschaffen, die bei der Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs helfen",

erklärt Jörg Heise, Managing Director bei SOMATEX.



SOMATEX erwartet für das Kalenderjahr 2020 einen Umsatz von ca. 13 Millionen

US-Dollar, einschließlich des Vertriebs von Tumark-Markern an Hologic. Für das Seite 2 ► Seite 1 von 4



