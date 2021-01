TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH - WEITERER SCHRITT IN DER EUROPÄISCHEN EXPANSION

DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH - WEITERER SCHRITT IN DER EUROPÄISCHEN EXPANSION 07.01.2021 / 13:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Französische Kunden können sich ab sofort auf der Warteliste anmelden, um in den nächsten Wochen Zugriff auf die preisgekrönte Trading-App zu erhalten

- 18 Monate nach Marktstart in Deutschland baut der Neo-Broker seine Vorreiterrolle als europäischer Anbieter für die mobile Geldanlage weiter aus

Berlin, 7. Januar 2021 - Die Trade Republic Bank gibt heute den Start ihrer mobilen und provisionsfreien Handelsplattform in Frankreich bekannt. Der Neo-Broker ermöglicht es Privatkunden über seine preisgekrönte Smartphone-App, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, von überall aus mit Wertpapieren zu handeln sowie mit ETF- und Aktiensparplänen ihr Vermögen langfristig aufzubauen. Nun können auch französische Kunden, die sich ab heute auf die Warteliste setzen lassen, in Kürze in wenigen Minuten einfach ein Konto eröffnen und provisionsfrei und ohne Mindesteinlage handeln, investieren und sparen. Frankreich ist nach dem Heimatmarkt Deutschland und Österreich, der dritte europäische Markt, in den Trade Republic das Angebot ausrollt.

2015 gegründet und im Januar 2019 in Deutschland gestartet, verbindet Trade Republic moderne Technologie mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit einer deutschen Bank. Als deutsches Bankinstitut wird Trade Republic von der Deutschen Bundesbank und der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) beaufsichtigt. Das Unternehmen hat seine innovative Handels- und Bankinfrastruktur in den letzten fünf Jahren aufgebaut und verlässt sich auch in Frankreich auf namhafte globale und europäische Partner wie HSBC, um Finanzdienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten.