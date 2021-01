Anlegerverlag Plug Power: das ist eine Sensation! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.01.2021, 13:48 | 104 | 0 | 0 07.01.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist denn hier los? Plug Power geht komplett durch die Decke! Der Hype ist real! Das hat in diesem Ausmaß wirklich keiner erwartet! Die Aktie macht ein Plus von mehr als 20 Prozent und steht auf einem sensationellen Allzeithoch. Aber da stellt sich für jeden natürlich auch die Frage, wie lange dieser Kurs so gehalten werden kann. Oder geht es noch steiler bergauf? Anleger-Geschenk: Plug Power gibt Vollgas auf dem Aktienmarkt! Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Der Brennstoffzellenhersteller aus den USA profitiert momentan enorm von einer großartigen Aufbruchstimmung auf dem Aktienmarkt, die durch die bestätigte Wahl von Joe Biden ausgelöst wurde. Nachhaltige Energien und Antriebe erhalten somit eine neue Chance und werden den Markt fluten. Plug Power geht in dieser Branche absolut als Pionier vorweg! Dadurch erlebt die Aktie gerade perfekte Zuwächse. Was für ein Erfolg für Plug Power! Das ist der letzte Moment für Anleger, um sich in hoher Anzahl mit der Aktie einzudecken, bevor die Aktie dermaßen durch die Decke geht. Heute gibt es sagenhafte 21,57 Prozent Aufschlag! Die Aktie wächst dementsprechend um 6,14 Euro. Der Kurswert erhöht sich dadurch jenseits der 30 Euro auf 34,58 Euro! Fazit: Wie geht es bei Plug Power jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



