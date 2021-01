Wohn-Investmentmarkt zeigt sich krisenresistent

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Mit einem Investitionsvolumen von gut 20,8 Mrd. EUR ingrößere Wohnungsbestände (ab 30 Wohneinheiten) hat der Markt das bereits starkeVorjahresresultat um knapp 7 % übertroffen und konnte sogar das zweitbeste jeregistrierte Ergebnis erreichen. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas RealEstate."Das zurückliegende Jahr hat zwar zweifelsohne in der gesamten Immobilienbrancheseine Spuren hinterlassen, gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass dieeinzelnen Assetklassen hinsichtlich ihrer Resilienz sehr heterogen sind. Blicktman auf das Investitionsvolumen mit größeren Wohnungsbeständen von 20,8 Mrd.EUR, zeigt sich eindrucksvoll, dass die Wohn-Investmentmärkte besonderskrisenresistent sind und in Relation zu anderen Marktbereichen sicherlich alseine Art Gewinner gesehen werden können", erläutert Christoph Meszelinsky,Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of ResidentialInvestment. Trotz der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der anhaltendenDiskussionen über regulatorische Instrumente seitens der Politik konnte für dasJahr 2020 sogar das zweitbeste jemals registrierte Ergebnis verzeichnet werden,welches zudem mehr als 36 % über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Dasbereits starke Vorjahresresultat wurde dabei um gut 7 % übertroffen. Hierzubeigetragen hat zwar auch die Übernahme der Adler Real Estate durch AdoProperties aus dem ersten Quartal, auf welche mehr als 25 % des Gesamtresultatesentfällt, jedoch steht selbst nach Abzug dieser Großtransaktion ein Ergebnis zuBuche, das nicht auf ein Krisenjahr schließen lässt.Projektentwicklungen sind MangelwareMit einem Anteil von 58 % dominieren die Bestandsportfolios aktuell dieVerteilung des Umsatzes nach Assetklassen, was vor dem Hintergrund derAdler-Übernahme allerdings auch wenig überrascht. Nachdem Projektentwicklungenseit 2015 immer mindestens ein Fünftel zum Ergebnis beigetragen haben, fällt derWert 2020 mit gut 15 % erstmals wieder deutlich unter diese Marke.Zurückzuführen ist dies jedoch in erster Linie auf ein nicht ausreichendesAngebot. Auf dem dritten Platz folgen mit etwa 11 % ältere Bestandsobjekte(Block Sales an einem Standort), gefolgt von Sonderwohnformen (5 %). Mit 4,5 %erzielen moderne Bestandsobjekte zudem ein im langjährigen Vergleich starkesErgebnis, wobei sich hier insbesondere die seit Mitte des letzten Jahrzehntesstark gestiegene Bautätigkeit bemerkbar macht.Kleinteiliges Segment gefragter denn je