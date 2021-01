Ausschüttungsempfehlung – der Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt als Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS für das abgelaufene Wirtschaftsjahr (01.01.2020 – 31.12.2020) eine Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil an die Anleger. Dies bedeutet zum siebten Mal in Folge eine Ausschüttungsrendite von über 4%. Die Ausschüttung soll am 24.03.2021 durchgeführt werden. Zudem fungiert künftig die DZ PRIVATBANK als Verwahrstelle des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Die anhand des KFM-Scoring-Modells ausgewählten Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bringen somit auch im Corona-Jahr 2020 eine deutlich über der Zielrendite von drei Prozentpunkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegende Rendite für die Anleger.